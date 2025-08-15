Oscar Sandoval
Joan García y Marcus Rashford inscritos con Barcelona en La Liga
El portero y el delantero inglés debutarán como azulgranas ante Mallorca
Barcelona hizo la tarea a tiempo y logró inscribir a Joan García y Marcus Rashford como futbolistas azulgranas en la sede de La Liga, ambos aparecen en la lista de convocados y podrán debutar este sábado en la jornada 1 ante Mallorca.
Barcelona publicó la lista de convocados para el duelo de este sábado ante Mallorca y en ella aparecen dos futbolistas que Hans Flick necesitaba para no jugar en jaque, sin embargo, las altas del portero y del inglés pudieron llevarse a cabo y están disponibles.
En la convocatoria no aparecen Wojciech Szczęsny, Gerard Martin y Ronny Bardghji quienes no pudieron ser inscritos por un tema de margen económico en el que el club trabaja, además de Robert Lewandowski que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Joan García será el portero titular del conjunto catalán ante Mallorca y Rashford podría jugar con Raphinha y Lamine Yamal formando el tridente en ataque.
