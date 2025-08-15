Marcus Rashford señaló las diferencias de estar en el Barcelona

Redacción FOX Deportes

Marcus Rashford dejo buenas impresiones en la pretemporada con el Barcelona, pero no todo ha sido ‘miel sobre hojuelas’.

El atacante concedió una entrevista al podcast The Rest Is Football, de Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, y habló sobre las diferencias que ha notado en España con respecto al balompié de su país, especialmente, el entrenamiento.

De acuerdo con Rashford “es muy intenso, de forma diferente al futbol inglés. Después de la práctica estoy cansado”. Si bien el clima juega un papel importante en ello.

Marcus Rashford ya siente los colores blaugranas

“No es difícil en el sentido de que en Inglaterra estarías haciendo mucha carrera, sino que son minijuegos, bloques de posesión. Hay menos descanso entre ejercicios, es más ‘sobre la pelota’ y hay actividad más constante, por ello, es más difícil en cuanto a intensidad”.

Rashford ha disputado cuatro partidos de pretemporada con el Barcelona en los que registra un gol y una asistencia.