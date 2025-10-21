Se cancela todo; el Barcelona no jugará en Miami ante Villarreal

Héctor Cantú

La Liga ha tomado la determinación de última hora de no celebrar el partido entre el Barcelona y el Villarreal en los Estados Unidos.

Aunque las negociaciones estaban avanzadas y el boletaje ya había salido a la venta, la incertidumbre que se generó en los últimos días llevó a La Liga a dar marcha atrás a su plan.

“Lamentamos profundamente que este proyecto, que representa una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del futbol español no pueda seguir adelante”, detalló La Liga en un comunicado.

La decisión, que ya había sido avalada por La Liga y por la UEFA, levantó muchas críticas al considerar que se estaba adulterando la competición de la primera división en España, al quitarle al Villarreal la fuerza de la localía.

Esta es la segunda vez que el intento de LaLiga de llevar un partido a Estados Unidos se ve frenado, ahora principalmente por el rechazo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y hace años, tras el acuerdo de la patronal con la firma Relevent, promotora del choque en 2018, por la oposición de la Federación.

El partido, correspondiente a la semana 17 del futbol español, se desarrollará como estaba dispuesto desde un inicio; se jugará el 2 de diciembre en el Estadio de la Cerámica.