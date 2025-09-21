Pedri, el gran ausente del Barcelona en la gala Ballon d'Or

Héctor Cantú

El Barcelona viajará a París con las ilusiones de poder regresarse con varios premios en las manos luego de la gala del Ballon d’Or que se celebrará este lunes en París, Francia.

Hansi Flick ha sido tajante al asegurar que la presencia de los jugadores y de la directiva del club culé es un acto de respeto a la ceremonia y a la importancia del premio que reconoce al mejor futbolista del mundo en el 2024.

Sin embargo, hay una ausencia que marcará el viaje del Barcelona a París. El único futbolista nominado que no estará en la gala es el mediocampista Pedri, quien prácticamente ha asumido que no ganará el Ballon d’Or.

Pedri ha mostrado cansancio físico y, considerando que el Barcelona jugará una doble jornada en esta semana, ha decidido no participar con el resto de la comitiva.

De esta manera, el Barcelona viajará con las futbolistas Hansen, Pajor, Pati Guijarro, Claudia Pina, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí como representantes del FC Barcelona femenil.

Por parte del representativo varonil viajarán Raphinha, Pau Cubarsí y el candidato más fuerte del Barcelona

para ganar el Ballon d’Or, Lamine Yamal.

Además, el club estará acompañado por cinco directivos entre los que destaca la presencia de Joan Laporta y Rafael Yuste.