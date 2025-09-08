Pedri, la joya del Barcelona que quieren en el Real Madrid

Héctor Cantú

El Barcelona tiene una camada de jóvenes que están llamados a hacer historia con el equipo blaugrana y llevarlo a conseguir títulos en una dinastía larga bajo el mando de Hansi Flick.

Aunque muchos de ellos podrían encajar en cualquier otro club de la élite europea, hay uno que ha acaparado la atención y la aceptación, incluso, de los seguidores y las figuras del Real Madrid.

Se trata de Pedri, el puntal en el mediocampo del Barcelona y de la Selección Española, un jugador diferente, talentoso y con un alto IQ futbolístico que lleva, incluso a los merengues, a desearle.

Ha sido el propio Figo, exjugador del Real Madrid que llegó proveniente del Barcelona en uno de los movimientos de mercado más polémicos de su era, quien ha aceptado que Pedri cabría perfectamente en el Real Madrid.

El ídolo portugués confirmó también que de lado contrario, Federico Valverde sería un futbolista al que acomodaría en el Barcelona, por ser un futbolista seguro y también, un jugador sobresaliente en el Real Madrid.

Los tiempos modernos hacen impensable una transacción entre ambas instituciones, pero en el futbol nada está escrito y todo puede pasar.