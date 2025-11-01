Barcelona recuperó el segundo lugar de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona venció 3-1 a Elche y recuperó el segundo lugar de La Liga que le robó algunas horas Villarreal, los errores defensivos de los visitantes al inicio condicionaron el partido a favor del conjunto azulgrana que está cinco puntos por detrás de Real Madrid que lidera La Liga.

Barcelona será el rival del conjunto ‘Merengue’ en la batalla por el título, la derrota en El Clásico no tuvo efecto porque al todavía campeón no se le puede dar por liquidado, son cinco unidades de distancia, pero queda mucha liga y lo importante es tener al Madrid a la vista.

Elche estaba estudiando el partido y lo tenía bajo control, pero se equivocó en la salida y lo pagó caro, perdió un balón en mediocampo y Lamine Yamal terminó la jugada con un disparo angulado de pierna izquierda a los ocho minutos.

La reacción de los visitantes no llegó y por el contrario, el conjunto azulgrana aumentó la venta al 12 con un remate de Ferran luego de una jugada individual de Fermín y finalmente fue Rafa Mir quien recortó distancias a los 42 minutos.

Marcus Rashford puso cifras definitivas al 61 con un tiro potente al travesaño de Iñaki Peña y punto final a un duelo que Barcelona siempre tuvo en el bolsillo.