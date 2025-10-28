Octubre, el mes donde Lamine Yamal no volvió a ser el mismo

Héctor Cantú

Lamine Yamal está muy lejos de su mejor versión tanto dentro, como fuera de la cancha; El Clásico, que terminó perdiendo el Barcelona por 1-2, ha sido el momento que ha descubierto el bajón alarmante de la estrella del equipo culé.

Con apenas 18 años de edad, Lamine ha tenido que hacer frente al periodismo que se inmiscuye en su vida personal; a las incesantes críticas ante su bajo rendimiento de los últimos partidos y a una pubalgia que no le deja estar cómodo sobre el césped.

Justo al terminar el partido ante el Real Madrid, Marcus Sorg, el segundo entrenador del Barcelona que sustituyó en el banquillo a Hansi Flick, fue tajante al aceptar que Lamine Yamal aún no ha recuperado su ritmo de juego y tampoco la seguridad en él mismo. Que será su participación constante en los partidos próximos la que lo llevará a recuperar su asombroso talento.

Octubre ha sido un mes para el olvido. La lesión en el pubis sufrida a mediados del mes pasado le ha dejado trastocado y ha recaído apenas iniciar el mes, situación que le llevó a perderse el partido ante el Sevilla donde el Barcelona fue goleado 4-1.

Lamine volvió para enfrentar al Girona 15 días después y aunque aportó una asistencia, era evidente que su estado futbolístico aún no estaba totalmente recuperado. Se le veía lento, errático y falto de confianza.

Sus calificaciones de desempeño son, en octubre, las peores desde diciembre del año pasado, cuando también sufrió una lesión que le marginó de poder disputar todos los partidos programados para el equipo.

Así, Lamine Yamal pasó de lograr 89 por ciento de efectividad de pases. De haber marcado un gol y realizado cinco disparos al arco y consumar 5 dribles ante los defensa del Real Madrid en el último partido de la temporada pasada, a sumar 80 por ciento de efectividad de pases, irse sin goles ni asistencias y con solo dos tiros al arco de Thibaut Courtois en El Clásico del fin de semana pasado.

A esta decadencia en su nivel de juego, se debe agregar las críticas hacia sus polémicos dichos, su relación amorosa, su presencia en la Kings League y su papel en el Barcelona que, para ojos de muchos, está sobrevalorado.

Para muchos, queda evidencia de sobra que este es verdadero Lamine Yamal. Para el Barcelona, que noviembre será el mes en el que puedan recuperar a la joya que sorprendió al mundo apenas meses atrás.