Lionel Messi no es suficiente para Inter Miami en los playoffs de la MLS

Redacción FOX Deportes

Un golazo de Lionel Messi en el minuto 90 no le bastó a Inter Miami para evitar la derrota por 2-1 en el campo del Nashville que igualó 1-1 la serie de primera ronda de los 'playoffs' y la llevó al tercer y decisivo encuentro que se jugará el próximo fin de semana en Miami.

Messi firmó un gran gol en el minuto 90 con un zurdazo que entró por el primer poste, pero a su equipo le faltó tiempo para completar la remontada, tras los goles de Sam Surridge, de penalti y de Josh Bauer. El argentino le marcó a Nashville el tercer gol en estos playoffs y alcanzó los 40 este año. Esta temporada, Messi fue máximo artillero de la MLS con 29 dianas.

Nashville se encomendó al apoyo de su afición y tomó una doble ventaja en la primera mitad, de la mano de Surridge, quien transformó con seguridad una pena máxima a los nueve minutos y de Bauer, que aprovechó un rebote en el área de penalti tras una jugada a balón parado al 45.

El club de Florida que llegaba a esos 'playoffs' como ganador del Supporters Shield al mejor equipo de la temporada regular se jugará su futuro en la MLS en 90 minutos.