Con doblete de Lionel Messi, Inter Miami avanzó en los playoffs de la MLS

EFE

El Inter Miami de Lionel Messi se impuso este sábado ante el Nashville por 4-0 con doblete del astro argentino y de su compatriota Tadeo Allende, y aseguró su puesto en la siguiente fase de los playoffs.

La ausencia de Luis Suárez, sancionado por la MLS por propinar una patada en el anterior encuentro, no se notó en el terreno de juego, con unas Garzas muy efectivas en el remate, que ya en el descanso vencían por 2-0, gracias a los dos tantos de Messi.

En la segunda parte, el Inter Miami sentenció el partido 4-0 tras resistir las embestidas del Nashville al salir del vestuario, incluido un gol anulado al equipo visitante por una falta anterior.

Messi anotó la primera diana en el minuto 9 con un remate con la izquierda desde fuera del área, lo que fue un oasis en medio de muchas interrupciones por faltas.

El segundo estuvo a punto de subir al marcador en el minuto 31, cuando Messi botó una falta que Baltasar Rodríguez remató desde fuera del área, pero el balón se fue cerca del palo derecho.

Tras varias ocasiones para el Inter Miami, el astro argentino deslumbró el estadio de nuevo en el 38 cuando remató con la izquierda desde fuera del área y marcó el 2-0 en el centro de la portería, con asistencia de Mateo Silvetti.

Tras una primera parte más floja para el Nashville, los visitantes llegaron al segundo acto apretando a las Garzas. Primero le anularon un gol por una falta anterior y en el 55 Sam Surridge falló un remate con la derecha desde el lado izquierdo dentro del área.

To the next round 🚀💗 pic.twitter.com/eU3T4IcBW9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 9, 2025

Tres minutos más tarde su compañero Walker Zimmerman falló otro remate desde el centro del área que fue demasiado alto, tras un saque de esquina y la asistencia de Hany Mukhtar.

A pesar de la presión del Nashville, Silvetti dio el primer susto del Inter Miami en la segunda mitad, cuando estuvo cerca de anotar el tercer gol tras una asistencia de Messi.

Allende tuvo más suerte en el 72, cuando tras una buena jugada individual de Jordi Alba, quien hoy cumplió 100 partidos con el Inter Miami, anotó el 3-0 con un remate sencillo desde el centro del área.

Pero Allende no se conformó y tres minutos después finalizó un contraataque picando el balón por encima del portero para el 4-0.

La victoria del Inter Miami significa que por primera vez en la historia el club pasará a la segunda fase de los playoffs.