De la mano de Leo Messi, el Inter Miami llega a su primera final

Héctor Cantú

El Inter Miami ha dado un paso más rumbo a la pelea por el título de la temporada 2026 luego de golear en la semifinal de conferencia a Cincinnati FC.

Con un Leo Messi por demás inspirado, el equipo de las Garzas se quedó con la victoria con un holgado 4-0 en calidad de visitante que refuerza la etiqueta de favorito para ser campeón del equipo de la Florida.

Leo Messi fue el encargado de abrir el tanteador con un remate preciso de cabeza dentro del área ante la inexplicable falta de marcación de la zaga anaranjada.

LIONEL MESSI LOVES A BIG GAME. ✨



What a move to open the scoring! // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/l0L3miaYYZ — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

Ni siquiera el jugar frente a su gente y en su casa permitió que Cincinnati tuviera un mejor rendimiento ante el Inter Miami, equipo que supo poner los clavos en el ataúd en los momentos precisos.

Advantage doubled for @InterMiamiCF! ⚡️



Perfect set-up from Messi, brilliant finish from Silvetti. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/YRKDSR1nU0 — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

Cincinnati había competido hasta el minuto 57. A partir de ese momento y luego de desperdiciar al menos tres oportunidades de gol, el equipo se vino abajo.

En cinco minutos, el Inter Miami resolvió el acertijo con dos asistencias precisas de Lionel Messi. Primero, con el tanto de Mateo Silvetti y después, con el tanto de Tadeo Allende que inició Leo Messi con un robo de pelota en la cancha del rival.

THREE FOR MIAMI. 😮



Messi to Allende & @InterMiamiCF are cruising. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/q58eAK70aP — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

A 16 minutos del final del partido, el Inter Miami puso cifras definitivas con un nuevo gol de Tadeo Allende, quien llegó a cinco goles en cuatro partidos en la postemporada.

Messi puso un pase milimétrico que dejó a su compañero en una posición inmejorable para marcar. Luego de aguantar una carga del defensivo rival, Allende definió al poste contrario del arquero para poner el 4-0 definitivo.

Con este resultado, el Inter Miami alcanza, por primera vez en su historia, una final de conferencia, donde enfrentará al ganador de la llave entre Philadelphia Union y NY City FC.