Definida la fecha del nuevo estadio del Inter Miami

Héctor Cantú

La Major League Soccer ha anunciado el calendario para la temporada 2026 a unas semanas de que termine el ciclo 2025 en el que habrá un nuevo monarca en el futbol de los Estados Unidos.

La siguiente temporada tendrá dos eventos por demás importantes. El primero, la inauguración del nuevo estadio del Inter Miami, equipo que jugará por primera vez en su nueva casa el 4 de abril del 2026 para recibir al Austin FC.

El segundo evento que marcará la siguiente temporada en el futbol de los Estados Unidos será el Mundial de la FIFA, por lo que el torneo doméstico tendrá una pausa de mes y medio, considerada entre el 25 de mayo hasta el 16 de julio.

Cada equipo jugará un total 34 partidos, 17 de ellos como local y el resto de visitante. En esos compromisos se medirá en par de ocasiones a cada uno de sus rivales directos de conferencia.

La temporada, que considera un total de 510 partidos en total hasta el partido por el título, comenzará el próximo 21 de febrero y terminará en su fase regular el 7 de noviembre, para dar paso a la postemporada.

Estas son las fechas clave de la próxima temporada