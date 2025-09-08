La MLS sanciona a Luis Suárez por indisciplina

Redacción FOX Deportes

La indisciplina de Luis Suárez en la final de la Leagues Cup no pasó desapercibida por la MLS.

El uruguayo, que le escupió a un asistente del Seattle Sounders, recibió seis partidos de castigo por parte del comité organizador del torneo; a ello se sumarán tres encuentros sin actividad en la liga. En un comunicado de prensa, la MLS aseguró:

“Luis Suárez (Inter Miami) ha sido suspendido por tres partidos de la temporada regular. Suárez cumplirá su sanción el 13 de septiembre (ante Charlotte FC), 16 de septiembre (vs. Seattle Sounder) y 20 de septiembre (contra D.C. United)”.

El delantero no es el único que fue castigado por la liga, a él se une Steven Lenhart, parte del staff de Seattle, a quien se le retiró su acreditación por el resto de la campaña y “solo podrá acceder a las zonas de asientos públicos durante los partidos de local”; sin embargo “no podrá estar en el terreno de juego ni cerca de él, ni en los vestuarios ni en sus alrededores, ni en el túnel. Su acceso se revisará de nuevo antes de la temporada 2026 de la MLS”.

Aunado a ello, Seattle Sounders también deberá de pagar una multa, por una cantidad no revelada, por uso indebido de sus acreditaciones.