Sanciones de risa para Luis Suárez y Sergio Busquets

Hiram Marín

Luis Suárez del Inter Miami le escupió a un auxiliar de Seattle Sounders y Sergio Busquets golpeó al mexicano Obed Vargas en la final de la Leagues Cup, se esperaba una fuerte sanción para ambos después de la bronca y aunque al principio parece justo, al leer las 'letras pequeñas' aparece la polémica.

El uruguayo recibió un castigo de 6 partidos y Busquets de 2, pero lo que resalta en estas sanciones es que no serán extensivas para su participación en la MLS como se esperaba, sino que se aplicará solo en partidos de la Leagues Cup del siguiente año, por lo que a pesar de las agresiones, los dos jugadores podrán seguir alineando sin problema con su equipo en otras competencias.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀



🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

Seattle Sounders e Inter Miami son equipos regidos por MLS, que estaría facultada para activar su propio comité disciplinario para sus afiliados y castigar a los jugadores en el partido próximo inmediato.

Sin embargo, la Leagues Cup al ser un torneo organizado en conjunto por MLS y Liga MX, cuenta con jurisdicción propia, lo cual provoca un vacío en cuanto a la obligatoriedad de aplicar automáticamente la sanción en partidos de temporada regular.