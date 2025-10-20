El Inter Miami, más que ilusionado con poder ser campeón

EFE

El argentino Rodrigo De Paul, centrocampista del Inter Miami, dijo este martes que están "preparados y muy ilusionados" de cara a los 'playoffs' de la MLS que comienzan este viernes, y que representan la última oportunidad del equipo para levantar un título esta temporada.



"El objetivo es llegar a la final, hasta el ultimo partido", dijo.

"Estamos preparados y muy ilusionados", afirmó el futbolista a los medios antes del entrenamiento de 'Las Garzas'.



El Inter Miami concluyó la temporada regular en tercera posición de la Conferencia Este y se cruzará en primera ronda con el Nashville, sexto clasificado, en una serie al mejor de tres partidos en el que los de Miami contarán con ventaja de campo.



"Los detalles pueden definir todo, seguramente va a ser un desgaste muy grande contra un gran equipo", agregó De Paul.

Hat-trick instantáneo de Lionel Messi y el Inter Miami rompe el récord de puntos

Los de Miami vienen precisamente de derrotar a domicilio al Nashville por 2-5 en el último partido de la fase regular, en el que el argentino Lionel Messi anotó tres goles y dio una asistencia.



El Inter Miami no ha logrado conquistar ningún trofeo en lo que va de temporada. Cayó en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la final de la Leagues Cup, y tampoco pudo hacerse con el Supporters' Shield que la MLS otorga al equipo que con más puntos al término la temporada regular.