Publicación: martes 21 de octubre de 2025

EFE

El Inter Miami, más que ilusionado con poder ser campeón

El equipo de las Garzas quiere ser el nuevo monarca del futbol de los Estados Unidos

El argentino Rodrigo De Paul, centrocampista del Inter Miami, dijo este martes que están "preparados y muy ilusionados" de cara a los 'playoffs' de la MLS que comienzan este viernes, y que representan la última oportunidad del equipo para levantar un título esta temporada.

"El objetivo es llegar a la final, hasta el ultimo partido", dijo.

"Estamos preparados y muy ilusionados", afirmó el futbolista a los medios antes del entrenamiento de 'Las Garzas'.

El Inter Miami concluyó la temporada regular en tercera posición de la Conferencia Este y se cruzará en primera ronda con el Nashville, sexto clasificado, en una serie al mejor de tres partidos en el que los de Miami contarán con ventaja de campo.

"Los detalles pueden definir todo, seguramente va a ser un desgaste muy grande contra un gran equipo", agregó De Paul.

Hat-trick instantáneo de Lionel Messi y el Inter Miami rompe el récord de puntos

El Inter Miami goleó 6-2 al New England Revolution e impuso un nuevo récord de puntos en la MLS.
Lionel Messi entró a los 57 minutos y al 88' ya había hecho los últimos tres goles del partido.
Con su victoria en el último partido de a fase regular, el Inter Miami llegó 74 puntos e impuso un nuevo récord de temporada en la MLS.
De paso, el equipo festejó con su gente la Supporter's Shield ganada hace unos días.
Los de Miami vienen precisamente de derrotar a domicilio al Nashville por 2-5 en el último partido de la fase regular, en el que el argentino Lionel Messi anotó tres goles y dio una asistencia.

El Inter Miami no ha logrado conquistar ningún trofeo en lo que va de temporada. Cayó en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la final de la Leagues Cup, y tampoco pudo hacerse con el Supporters' Shield que la MLS otorga al equipo que con más puntos al término la temporada regular.

