Luis Suárez se queda en el Inter Miami

Redacción FOX Deportes

Inter Miami anunció una nueva relación con Luis Suárez, luego de que el uruguayo terminara contrato al final de la temporada.

El ‘Pistolero’ firmó un acuerdo que lo ata a las ‘Garzas’ para la campaña 2026, dejando de lado los rumores que lo ponían de vuelta en Nacional.

Con ello, Suárez garantiza un tercer año con el club, luego de una histórica temporada en la que el Inter Miami levantó su primera MLS Cup.

Desde su llegada a la ‘Garzas’, el uruguayo registra 87 partidos disputados, 42 goles y 29 asistencias.