Luis Suárez, la gran duda del campeón Inter Miami

Héctor Cantú

Luis Suárez se ha convertido en la gran incógnita del Inter Miami de cara a la temporada 2026, donde intentará refrendar el título obtenido hace unas semanas.

Suárez, quien fue un referente del equipo rosado en la temporada 2026, fue perdiendo protagonismo hasta ceder su lugar a Tadeo Allende, la gran sensación a la ofensiva del equipo de las Garzas.

Este escenario, combinado con el peso de los años de una carrera profesional fructífera, podrían llevar a Suárez a no renovar contrato con el equipo campeón de los Estados Unidos y buscar otras alternativas, como el regresar a su país para defender la camiseta de Nacional.

Hasta el momento, Suárez es la gran incógnita del equipo de la Florida que ha decidido ejercer la opción de compra por el argentino Rodrigo de Paul, uno de los mejores socios de Leo Messi en el equipo rosado y en la Selección Albiceleste.

Suárez sabe que los últimos meses con el Inter Miami no fueron los mejores, sobre todo por las sanciones que recibió por conducta inapropiada, un gesto que podría llevar a al directiva a hacer una oferta al Pistolero fuera de lo que el goleador esperaba.

Aunque las negociaciones están abiertas, Luis Suárez sigue siendo la gran duda del Inter Miami que ya se ha quedado sin Jordi Alba y Sergio Busquets ante su inminente retiro.