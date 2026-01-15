Germán Berterame se siente valorado en México y se ve en la Copa del Mundo

Enrique Gómez

Fue el mejor goleador mexicano del 2025 y está naturalizado desde el año antepasado. O sea, claro que Germán Berterame se sabe con posibilidades reales de integrar a la Selección en el Mundial del 2026.

‘Berte’, quien apareció en la última convocatoria de México para los partidos contra Panamá y Bolivia, admitió que sí se ve en la lista que entregará Javier Aguirre para la Copa del Mundo de Norteamérica.

“Todos los jugadores se quieren ver en esa lista. Después obviamente son decisiones de los cuerpos técnicos y obviamente todos trabajan para poder estar dentro de esa lista. Así que me incluyo en eso de que estoy trabajando para poder estar ahí”, comentó el jugador de Rayados en entrevista con Récord.

Monterrey estrenó camiseta y Germán Berterame se estrenó en el torneo

El atacante de 27 años, autor de 16 goles el año pasado en la Liga MX y que ya se estrenó en este certamen con su gol en la victoria 2-0 ante Necaxa, aseguró sentirse bien valorado por la afición mexicana, así que no piensa en polémicas por haber nacido en Argentina y representar al Tri.

“Yo me siento muy incluido, por algo me nacionalicé, porque me siento muy valorado y amado por este país. Entonces trato de dar lo mejor cuando me toca estar. Siempre trato de agarrar las cosas positivas y a la gente de la selección gusta cómo juego, por algo me están llevando. Entonces”, agregó el atacante.

Berterame acumula seis partidos con la Selección Mexicana desde su debut el 16 de octubre (21 minutos) ante Estados Unidos y apenas en octubre del año pasado anotó su primer y único gol hasta ahora.