¡México llamó a 8 jugadores de las Chivas, incluyendo 2 estadunidenses!

Enrique Gómez

Como en los viejos tiempos, Chivas es la gran base de la Selección Mexicana para este 2026.

Javier Aguirre reveló la convocatoria de 27 jugadores para los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia (22 y 25 de enero), los cuales están fuera del paraguas de la Fecha FIFA y por lo tanto, deben ser encarados solo con futbolistas pertenecientes a la liga local, es decir, no se llamó a ningún ‘europeo’.

Aun así, sorprende que un solo equipo (Guadalajara) haya aportado ocho jugadores al Tri. Pero es que esa racha de nueve victorias en los últimos 10 partidos de la fase regular de la Liga MX tienen impresionados a todos, incluyendo al seleccionador nacional Javier Aguirre.

La primera convocatoria de México en este año mundialista:

Porteros:

· Luis Ángel Malagón (América)

· Raúl Rangel (Chivas)

· Carlos Acevedo (Santos)

Defensas:

· Richard Ledezma (Chivas)

· Jorge Sánchez (Cruz Azul)

· Víctor Guzmán (Monterrey)

· Israel Reyes (América)

· Ramón Juárez (América)

· Eduardo Águila (San Luis)

· Everardo López (Toluca)

· Bryan González (Chivas)

· Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas:

· Luis Romo (Chivas)

· Erik Lira (Cruz Azul)

· Denzell García (Juárez)

· Iker Fimbres (Monterrey)

· Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

· Kevin Castañeda (Tijuana)

· Marcel Ruiz (Toluca)

· Brian Gutiérrez (Chivas)

· Obed Vargas (Seattle Sounders)

· Diego Lainez (Tigres)

· Roberto Alvarado (Chivas)

· Gilberto Mora (Tijuana)

Delanteros:

· Ángel Sepúlveda (Chivas)

· Germán Berterame (Monterrey)

· Armando González (Chivas)

Continuamos la preparación para la Copa del Mundo 👊🏼.



Ellos son los 27 convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia 🫡.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ioS3FJegHP — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 15, 2026

Jorge Sánchez, Israel Reyes, Luis Romo, Gilberto Mora, Armando González y Germán Berterame bien podrían estar en la lista, aunque se hubieran contemplado a los futbolistas de Europa.

De tantos jugadores rojiblancos que llamó el ‘Vasco’, incluso contempló a Richard Ledezma y a Brian Gutiérrez, quien al parecer ya tramitaron el one-time switch para dejar definitivamente a la Selección de Estados Unidos y dedicarle su carrera al equipo ‘azteca’, pues de otra manera no podrán ser tomados en cuenta para jugar estos partidos, por más no-oficiales que sean.

México enfrentará sus primeros partidos de este año mundialista visitando Panamá y Bolivia y aunque el equipo no da muchas garantías, se espera que estos seleccionados aprovechen la oportunidad.