Germán Berterame anotó su primer gol con México, ¡en el Estadio más mexicano!

Redacción FOX Deportes

Es curioso que el primer gol del argentino Germán Berterame con la Selección Mexicana haya sido en el Estadio de Chivas, el club que más pregona el nacionalismo y que solo juega con futbolistas mexicanos (aunque ya no necesariamente nacidos en México ni seleccionados por el Tri).

El jugador del Monterrey, naturalizado y seleccionado mexicano justamente desde octubre del 2024, anotó su primer gol con el Tri a los tres minutos del partido contra Ecuador en el Estadio AKRON.

En una mala salida de la defensa ecuatoriana (donde Pedro Vite intento salir jugando y el balón rebotó en las líneas de ataque ‘azteca’) el esférico le quedó a Berterame cerca del área, avanzó unos cuantos metros y definió fuerte y a primer poste para vencer al arquero Hernán Galíndez, quien salió a achicar.

MEXICO SCORES! 🇲🇽🙌 "Good morning", says Germán Berterame to Ecuador with his goal. #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/2EvOrs5oFP — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 15, 2025

En su quinto partido con México, Berterame aprovechó la titularidad que le dio Javier Aguirre, quien decidió hacer ocho cambios respecto al partido anterior ante Colombia que terminó con una derrota 4-0.

Por desgracia para el Tri, Ecuador empató al 30' con penal de Jordy Alcívar, sin embarego, el equipo dio buenas sensaciones en el primer tiempo.

Y hablando de la alineación, también es curioso que, por primera vez en la historia, México alineó con dos delanteros naturalizados y fue justamente en la casa de las Chivas, un lugar donde Julián Quiñones (nacido en Colombia) se dio gusto en su paso con el Atlas y con el América en la Liga MX.