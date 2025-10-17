Lionel Messi tiene que ser MVP de la MLS: Javier Mascherano

EFE

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó este viernes que "no hay ningún tipo de duda" sobre que Lionel Messi debe ser el ganador del MVP de la temporada regular de la MLS, tanto por su balance estadístico como por su importancia dentro del equipo, antes de la última jornada de la liga y de los 'playoffs'.

"Creo no hay ningún tipo de duda, va más allá de los datos. Es lo que refleja en la cancha, la importancia que tiene dentro del equipo y sobre todo lo que hace disfrutar a todos los que tienen la posibilidad de verlo", dijo a los medios el técnico de 'Las Garzas' en la víspera del partido de la última jornada de la MLS ante el Nashville.

Javier Mascherano ha considerado que Lionel Messi un MVP indiscutible en MLS.



Messi es uno de los principales candidatos para hacerse con el premio al mejor jugador de la fase regular de la MLS, gracias a los 26 goles anotados y a las 18 asistencias repartidas, que le sitúan en lo más alto de la tabla en ambas facetas.

Además, Mascherano recordó que Messi ha jugado "bastante menos partidos que el resto".

El astro argentino, de 38 años, se ha perdido seis encuentros de la MLS, la mayoría debido a lesiones o a rotaciones de su entrenador para darle descanso, y uno por sanción al no asistir al Partido de las Estrellas pese a estar convocado.

Una ceremonia secreta para entregarle el MVP a Lionel Messi

La temporada regular de la MLS llega a su conclusión este sábado, tras lo que quedarán definidos los playoffs, que se disputarán entre el 22 de octubre y el 6 de diciembre.

El Inter Miami es actualmente tercero en la Conferencia Este con 62 puntos, y una victoria o un empate a domicilio ante el Nashville le permitiría tener opciones de ascender a la segunda posición.

Por lo que Mascherano destacó que "es un partido importante para todos" que puede ayudar a que sus jugadores lleguen de la mejor manera posible a la postemporada.

Sin embargo, no reveló si Messi y Rodrigo De Paul tendrán minutos en el encuentro, después de que ambos disputaran con Argentina el amistoso del pasado martes contra Puerto Rico en Miami.

"Hoy van a hacer todo el entrenamiento completo, más allá de que jugaron el martes, no fue de estas fechas FIFA que desgastaron demasiado, no hubo viaje de por medio".