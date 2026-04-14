El LAFC, la 'bestia negra' de los equipos de la Liga MX

Héctor Cantú

El LAFCA, representante de la MLS en la Concacaf Champions Cup, intentará clasificarse a las semifinales del torneo ante el Cruz Azul, para lo cual le bastará un empate o una victoria por cualquier marcador ante el equipo de la Liga MX.

Los aurinegros saben de la importancia de este encuentro y, sobre todo, de apagar el poder ofensivo del equipo mexicano que está obligado a ganar por diferencia de cuatro goles para avanzar sin contratiempos a la ronda siguiente.

Para el LAFC, el asestar un golpe en el Estadio Cuauhtémoc, significaría llegar a 10 vvictorias sobre los equipos mexicanos en su historia, una cifra no menor considerando la rivalidad que existe entre clubes de ambas ligas.

De lograrlo, también convertiría a Cruz Azul en su víctima preferida con tres victorias, dejando atrás las 2 que le ha propinado a las Águilas del América.

Solamente Monterrey y Mazatlán se mantienen como los únicos clubes mexicanos que no han perdido hasta el momento ante el LAFC en los únicos enfrentamientos que han sostenido.

Pachuca, León, Tigres, Tijuana y Juárez figuran también en la lista de víctimas del equipo de la MLS que llega con la espada desenvainada.

Al LAFC le bastará con ganar o empatar por cualquier marcador para clasificarse a las semifinales. Incluso perdiendo por diferencia de tres goles lograría hacerlo de manera directa siempre y cuando marque al menos un gol en calidad de visitante.

América, Toluca y Tigres son los otros tres clubes mexicanos que se enfrentarán a representantes de la MLS en la búsqueda de un boleto a la ronda siguiente.