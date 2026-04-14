¿Quién es Guillermo Hoyos, el nuevo 'comandante' de Lionel Messi?

Héctor Cantú

El Inter Miami tiene un nuevo estratega en la figura del entrenador argentino Guillermo Hoyos, quien se encargará de llevar los hilos ante la salida inesperada de Javier Mascherano.

Hoyos no es ningún ajeno al futbol ni a la dirección técnica. Jugó durante 18 años a nivel profesional donde defendió los colores de Banfield, Talleres, Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima en Argentina; pasó por el futbol español con el Real Madrid Castilla y cerró su carrera en Venezuela, donde portó las casacas de Deportivo Táchira, Atlético El Vigía y Minervén.

🗣️ Primeras palabras de Guillermo Hoyos como entrenador de Inter Miami CF pic.twitter.com/WosRBkucjm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

Su carrera como estratega inició 23 años atrás cuando dirigió al Barcelona B en el futbol Español. Posteriormente dirigió en el futbol de Grecia, Chipre, Bolivia, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Chile y México.

Desde el 2023 comandó al Inter Miami juvenil, además de desempeñar el rol de director deportivo del club con el ánimo de desarrollar a las futuras estrellas de Las Garzas.

Para Hoyos, el dirigir a Leo Messi es algo extraordinario, etapa que intentará disfrutar al máximo mientras dure.

“Estar con el mejor jugador de la historia es algo extraordinario dentro de un campo, (estoy) muy agradecido, es una inmensa bendición dirigir a este equipo ganador, que constantemente gana a través del mejor jugador de la historia”, detalló durante su presentación.

Hoyos vivirá su primera experiencia como entrenador del primer equipo cuando el Inter Miami visite a Colorado Rapids en el marco de la semana 8 de la temporada 2026.