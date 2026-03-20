Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Se avecina una semana de comienzos y finales. Por un lado, dos competencias darán la bienvenida a la temporada 2026; mientras que en otras latitudes se definirán boletos para el Mundial.

Esto y más en las 5 notas que debes saber:

Madrid es ‘Blanco’ Copyright: Reuters

El Derbi Madrileño dejó un auténtico partidazo en el Santiago Bernabéu, en el que el Real Madrid se llevó el triunfo 3-2, con doblete de Vinícius Júnior incluido. El resultado deja a los ‘Merengues’ a cuatro puntos del líder de La Liga, el Barcelona.

Semana clave rumbo al Mundial Copyright: Reuters

El próximo jueves 26 y martes 31 se realizarán los dos repechajes que definirán a los últimos invitados a la Copa del Mundo de 2026. En la UEFA, 16 quipos buscarán uno de los cuatro boletos al torneo. Mientras tanto, en los playoffs intercontinentales, Bolivia, Congo, Irak Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam pelearán por uno de los dos pases para el certamen.

México ante sus dos mayores pruebas Copyright: Reuters

El ‘Tri’ se medirá a Portugal y Bélgica a tres meses de que arranque su participación Enel Mundial. Javier Aguirre convocó a Álvaro Fidalgo por primera vez y le dio la oportunidad de regresar a Guillermo Ochoa. Por su parte, las dos selecciones europeas llegan prácticamente con todas sus estrellas, aunque la baja de Cristiano Ronaldo ha acaparado los reflectores.

Play ball! Inicia la temporada de la MLB Copyright: Reuters

Todo listo para la nueva campaña de la MLB. Los San Francisco Giants recibirán a los New York Yankees en el Opening Night (miércoles 25). La temporada arrancará formalmente el jueves 26 y concluirá el 27 de septiembre; dos días más tarde iniciará la postemporada. La Serie Mundial está prevista para que se dispute del 23 al 31 de octubre (en caso de que se requieren siete partidos).

Arranca la UFL 2026 Copyright: USA Today

Este viernes 27 se disputará el primer partido de la temporada con el choque entre Birmingham Stallions y Louisville Kings, que podrás disfrutar en vivo por FOX Deportes. La campaña regular constará de 10 semanas y ocho equipos que compiten en una sola división. Los cuatro mejores equipos avanzarán a las semifinales y los ganadores pelearán por el título.