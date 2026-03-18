¡Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa! México reveló su lista ante Portugal

Enrique Gómez

Tres naturalizados y un Guillermo Ochoa, así la lista de la Selección Mexicana a menso de tres meses del Mundial.

Sí, Javier Aguirre decidió llamar a Álvaro Fidalgo y al veterano arquero para los partidos amistosos contra Portugal y Bélgica, el 28 y el 31 de marzo respectivamente. Al tratarse de la penúltima lista oficial antes de la Copa del Mundo, podemos anticipar que estos dos futbolistas serán parte de la nómina final.

Y es que la lesión de Luis Ángel Malagón le abrió las puertas de regreso a Ochoa, ahora solo faltará ver si el técnico le concede la titularidad para el Mundial; después de todo, nadie tiene más jerarquía ni ha demostrado un nivel similar al que suele alcanzar el cancerbero de 40 años.

El Estadio Azteca se 'adorna' a 86 días del Mundial

En cuanto a los naturalizados, además de Fidalgo, se hizo oficial el regreso de Julián Quiñones y de Germán Berterame. En tanto que otro jugador no nacido en México, Santiago Giménez, no fue llamado, pues aunque ya se recuperó de su lesión, todavía ni siquiera reaparece con El Milan.

La Selección Mexicana reveló su lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo:

Porteros

Raúl Rangel – Chivas

Guillermo Ochoa – AEL Limassol

Carlos Acevedo – Santos

Defensas

Richard Ledezma – Chivas

Jorge Sánchez – PAOK

César Montes – Lokomotiv Moscú

Israel Reyes – América

Johan Vásquez – Genoa

Everardo López – Toluca

Jesús Gallardo – Toluca

Jesús Angulo – Tigres

Denzell García – FC Juárez

Mediocampistas

Erik Lira – Cruz Azul

Obed Vargas – Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo – Real Betis

Orbelín Pineda – AEK Atenas

Carlos Rodríguez – Cruz Azul

Érick Sánchez – América

Brian Gutiérrez – Chivas

Delanteros

Roberto Alvarado – Chivas

Germán Berterame – Inter Miami

Julián Quiñones – Al-Qadsiah

Alexis Vega – Toluca

Guillermo Martínez – Pumas

Raúl Jiménez – Fulham

Armando González – Chivas

¡Volver a casa siempre es especial! ¡Que pese el @EstadioBanorte como siempre lo ha hecho, Incondicionales! 🏟️



Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica. ⚽



📝 Los detalles: https://t.co/WHweVJMZBO#SomosMéxico 🇲🇽



* Publicidad para México pic.twitter.com/DwoVuhLuk7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026

En resumen: Chivas y Toluca lideran la convocatoria, mientras que ocho jugadores del futbol europeo fueron citados. Si podemos hablar de una sorpresa, quizá sería el llamado de Guillermo Martínez.

Con estos jugadores, México reinaugurará el Estadio Azteca contra Portugal y jugará en Estados Unidos contra Bélgica, ¿para qué le alcanzará a este Tri frente a estas dos potencias del futbol europeo?