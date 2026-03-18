Enrique Gómez
¡Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa! México reveló su lista ante Portugal
Tres naturalizados y un 'Paco Memo' para la reinauguración del Estadio Azteca
Tres naturalizados y un Guillermo Ochoa, así la lista de la Selección Mexicana a menso de tres meses del Mundial.
Sí, Javier Aguirre decidió llamar a Álvaro Fidalgo y al veterano arquero para los partidos amistosos contra Portugal y Bélgica, el 28 y el 31 de marzo respectivamente. Al tratarse de la penúltima lista oficial antes de la Copa del Mundo, podemos anticipar que estos dos futbolistas serán parte de la nómina final.
Y es que la lesión de Luis Ángel Malagón le abrió las puertas de regreso a Ochoa, ahora solo faltará ver si el técnico le concede la titularidad para el Mundial; después de todo, nadie tiene más jerarquía ni ha demostrado un nivel similar al que suele alcanzar el cancerbero de 40 años.
En cuanto a los naturalizados, además de Fidalgo, se hizo oficial el regreso de Julián Quiñones y de Germán Berterame. En tanto que otro jugador no nacido en México, Santiago Giménez, no fue llamado, pues aunque ya se recuperó de su lesión, todavía ni siquiera reaparece con El Milan.
La Selección Mexicana reveló su lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo:
Porteros
- Raúl Rangel – Chivas
- Guillermo Ochoa – AEL Limassol
- Carlos Acevedo – Santos
Defensas
- Richard Ledezma – Chivas
- Jorge Sánchez – PAOK
- César Montes – Lokomotiv Moscú
- Israel Reyes – América
- Johan Vásquez – Genoa
- Everardo López – Toluca
- Jesús Gallardo – Toluca
- Jesús Angulo – Tigres
- Denzell García – FC Juárez
Mediocampistas
- Erik Lira – Cruz Azul
- Obed Vargas – Atlético de Madrid
- Álvaro Fidalgo – Real Betis
- Orbelín Pineda – AEK Atenas
- Carlos Rodríguez – Cruz Azul
- Érick Sánchez – América
- Brian Gutiérrez – Chivas
Delanteros
- Roberto Alvarado – Chivas
- Germán Berterame – Inter Miami
- Julián Quiñones – Al-Qadsiah
- Alexis Vega – Toluca
- Guillermo Martínez – Pumas
- Raúl Jiménez – Fulham
- Armando González – Chivas
En resumen: Chivas y Toluca lideran la convocatoria, mientras que ocho jugadores del futbol europeo fueron citados. Si podemos hablar de una sorpresa, quizá sería el llamado de Guillermo Martínez.
Con estos jugadores, México reinaugurará el Estadio Azteca contra Portugal y jugará en Estados Unidos contra Bélgica, ¿para qué le alcanzará a este Tri frente a estas dos potencias del futbol europeo?
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