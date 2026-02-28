¡Es perfecta! Se filtró la camiseta blanca de México para el Mundial

Enrique Gómez

Si la camiseta local de México para el Mundial es demasiado llamativa para ti, la de visitante podría ser perfecta.

Entre la mega filtración que le hicieron a Adidas, se reveló el jersey visitante de la Selección Mexicana para este 2026. Además, se ventiló la tercera playera del equipo para esta temporada, más allá de que la FIFA solo deja llevar dos indumentarias a la Copa del Mundo.

Y si la camiseta principal, la verde con detalles que esbozan el ‘calendario azteca’ no convenció a muchos por tener un diseño que parece no llegar a término, la prenda de visita sí luce mucho más sólida.

México vestirá de blanco como color alternativo en la Copa del Mundo, a través de una camiseta lisa y limpia, que solo llevará detalles en rojinegro (o un verde muy oscuro) en el cuello, tipo v, en los puños y en las líneas de los hombros. El escudo luce monocromático y el logo retro de Adidas (conocido como trefoil) también.

💥 LEAKED 💥



🇲🇽 Mexico 2026 World Cup Away Shirt pic.twitter.com/gMwwSTucW1 — esvaphane (@esvaphane) March 6, 2026

Y aunque para el Mundial solo usará la camiseta verde (y quizá la blanca, si es que no sucede como en Catar 2022, donde el Tri solo portó su jersey local), la marca alemana también preparó un tercer jersey para el equipo coanfitrión del torneo. Se trata de una camiseta negra con vivos tricolor tanto en el escudo, como en el logo de Adidas y hasta en los hombros. Además, llevará el código MX replicándose en marca de agua.

Estas dos camisetas filtradas parecen tener un diseño más cuidado que la versión local, que a pesar de las buenas intenciones (y el permiso del Gobierno de México), no llegó a usar el calendario azteca completo y solo repitió el escudo de la Selección Mexicana en la parte central del diseño.

El Tri inaugurará la Copa del Mundo 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca contra Sudáfrica y aunque lo hará portando su camiseta de local, se espera que en algún punto pueda usar la elegante blanca.