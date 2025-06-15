La UFL volverá a presentar reglas innovadoras

Hiram Marín

La UFL (United Football League por sus siglas en inglés), arrancará la temporada 2026 con la convicción de que el futbol americano puede evolucionar sin perder identidad. Sus nuevas reglas no buscan romper el juego, sino empujarlo hacia decisiones más complejas y partidos más vivos.

La liga vuelve a asumir su papel como laboratorio, ese que históricamente han ocupado las competencias de primavera. El objetivo es claro: fomentar el ritmo, disminuir el riesgo y proporcionar espectáculo constante.

Una de las decisiones más simbólicas es la eliminación de la controvertida jugada 'Tush-Push', un recurso que en la NFL ha generado debate, pero que la UFL considera contraria a su visión competitiva. A eso se suma el gol de campo de cuatro puntos desde 60 yardas o más, una regla que cambia la narrativa del cierre de los partidos. De pronto, una patada lejana dejará de ser desesperación y se convierte en estrategia.

El juego aéreo también recibirá una fortaleza con la recepción válida usando solo un pie dentro del campo a la usanza del futbol americano colegial. La UFL apuesta por ofensivas más fluidas y decisiones menos restrictivas en los límites del terreno.

Además, la prohibición de despejar dentro de la yarda 50 rival, salvo en momentos finales, obliga a los entrenadores a mostrar ambición. Aquí, el juego conservador tiene consecuencias inmediatas en el desarrollo del partido.

Después de un touchdown, la historia no terminará con punto extra. La UFL mantendrá las opciones de uno, dos o tres puntos, lo que permitirá remontadas reales sin depender solo del reloj. Este enfoque creativo recuerda que varias ideas nacidas en ligas alternativas ya encontraron eco en la NFL. Por ejemplo: l kickoff dinámico, inspirado directamente en la XFL, es hoy una realidad en el gigante del futbol americano profesional.

La NFL también adoptó el tiempo extra con posesión garantizada para ambos equipos y amplió el uso de la repetición para corregir errores claros, conceptos probados primero fuera de su estructura tradicional. La UFL entiende ese precedente y no lo oculta. Así, la temporada 2026 no solo propone reglas nuevas. Propone una forma distinta de desarrollar el juego.