Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Semana de definiciones en diversos frentes deportivos y aquí te traemos las cinco noticias que debes saber.

México Sub-17 al borde de la eliminación Copyright: Mexsport

El cuadro de Carlos Cariño perdió 3-1 con Suiza y depende de lo que suceda en otros encuentros para definir si avanza a la siguiente fase como uno de los mejores terceros lugares del Mundial de la especialidad. Sin embargo, al contar con solo tres puntos y una diferencia de goles de -6, su continuidad en la competencia pende de un hilo.

Listos los clasificados Play-in y Liguilla Copyright: Mexsport

Terminó la fase regular del Apertura 2025 y eso significa que las posiciones finales quedaron definidas. Los seis primeros de la tabla general son: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas. El Play-In lo jugarán Xolos contra Juárez, el ganador pasa en automático a la fase final y el perdedor se verá las caras con el vencedor del Pachuca Pumas, cruce que repartirá el último boleto.

La UEFA define todo para el Mundial Copyright: EFE

Los equipos europeos jugarán las últimas dos fechas del torneo de eliminatoria mundialista. Inglaterra es la única selección que ya tiene su pase asegurado, tras ganar su grupo, mientas que Croacia, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza tiene asegurado, al menos, un lugar en el playoff que se jugará el 26 y 31 de marzo de 2026.

Se reanuda la Champions League femenil Copyright: Reuters

El torneo de clubes está justo a la mitad de la fase de liga, con Barcelona a la cabeza de la tabla general, con seis puntos y una diferencia de goles de +10. Detrás de las catalanas están, también con las mismas unidades: Real Madrid, Wolfsburg, Lyon y Manchester United. En la Jornada 3 los duelos más esperados son: Real Madrid-Paris FC, Lyon-Wolfsburg, Beyern Munich-Arsenal, Atlético de Madrid-Juventus y Manchester United-PSG.

La MLS ya tiene semifinalistas Copyright: USA Today

Después de una intensa primera ronda de playoffs, ocho equipos continúan su camino en la MLS Cup. En la Conferencia Este, Philadelphia Union se medirá al New York City FC y FC Cincinnati al Inter Miami; en la Oeste, San Diego FC se verá las caras con Minnesota United FC, y Vancouver Whitecaps con Los Angeles FC.