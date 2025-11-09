Redacción FOX Deportes
¿Cuándo se juega el Play-In del Apertura 2025?
Quedaron definidos los horarios de los primeros dos partidos.
Cuatro equipos pelearán por los últimos dos boletos para la Liguilla del Apertura 2025. El Play-In enfrentará a Tijuana (7), Juárez (8), Pachuca (9) y Pumas (10).
¿Cuáles son los cruces?
En la Serie A, Xolos recibirá a Juárez en el Estadio Caliente; en la B, Pumas visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo. Los dos partidos se jugarán después de la Fecha FIFA.
¿Cuándo se juegan?
Ambos encuentros se disputarán el jueves 20 de noviembre. En los siguientes horarios:
Xolos vs Juárez: 22:00 tiempo del Este / 19:00 tiempo del Pacífico / 21:00 tiempo del centro de México.
Pachuca vs Pumas: 20:00 tiempo del Este / 17:00 tiempo del Pacífico / 19:00 tiempo del centro de México.
¿Cuáles son los antecedentes de cada cruce?
Xolos y Juárez se han enfrentado 14 veces, con récord favorable para Tijuana: 5 victorias, 5 empates y cuatro derrotas.
El partido más reciente fue en la Jornada 3 del Apertura 2025, con empate a un gol.
Pachuca y Pumas se han visto las caras 68 veces, con récord de 20 triunfos para los universitarios, 21 para los ‘Tuzos’ y 27 empates.
La última vez que se midieron fue en la Jornada 2 del Apertura 2025, con victoria de 2-3 para el Pachuca.
¿Cómo funciona el Play-In?
Cada serie se juega a un partido, el equipo local es aquel con mejor lugar en la tabla general tras 17 jornadas. El ganador del Xolos-Juárez clasificará automáticamente a los cuartos de final, mientras que el perdedor se verá las caras con el vencedor del Pachuca-Pumas, para definir al último clasificado a la Liguilla.
