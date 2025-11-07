Querétaro aún acaricia la clasificación directa

Redacción FOX Deportes

Querétaro se impuso 2-1 a Juárez al arrancar Jornada 17 de la Liga MX, en un duelo donde la visita fue más efectiva. Alí Ávila adelantó a los Gallos en la primera mitad y un autogol de Moisés Mosquera amplió la ventaja antes del descanso. En el complemento, Diego Valoyes descontó para los Bravos, pero no fue suficiente para rescatar el resultado.

El equipo dirigido por Benjamín Mora mostró orden y disciplina para resistir los embates de un rival que dominó la posesión, pero careció de claridad en el área. Querétaro apostó por el contragolpe y le salió bien: aprovechó los errores defensivos y supo cerrar los espacios en su propio campo para proteger la ventaja.

Con este triunfo, los Gallos llegaron a 17 puntos y mantienen viva la esperanza de alcanzar los puestos de Play-In, dependiendo de otros resultados en la jornada. El equipo queretano encontró en su solidez defensiva y en la intensidad colectiva las claves para sumar fuera de casa y extender su buen cierre de torneo.

Juárez, en cambio, se quedó con 23 unidades y frenó su impulso en la parte alta de la tabla. Los Bravos intentaron con centros y presión alta, pero no lograron superar el muro visitante. La derrota, aunque dolorosa, no compromete su lugar en zona de clasificación, aunque obliga a corregir errores si quieren llegar fuertes a la fase final.