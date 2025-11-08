La Liguilla está casi lista... todavía falta el play-in

Redacción FOX Deportes

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX cerró su fase regular con los seis clasificados directos a la liguilla: Toluca terminó como líder con 37 puntos, seguido por Tigres con 36, Cruz Azul con 35, América con 34, Monterrey con 31 y Chivas en el sexto puesto con 29. Estas escuadras esperarán rival mientras se definen los dos boletos restantes en el play-in.

El formato mantiene al play-in como el filtro previo a los cuartos de final. En esta ocasión, Tijuana finalizó séptimo, Juárez octavo, Pachuca noveno y Pumas décimo, por lo que esos cuatro equipos pelearán por los lugares disponibles.

El ganador del duelo entre Tijuana y Juárez avanzará directo, mientras que el perdedor aún tendrá una segunda oportunidad.

En el otro cruce, Pachuca enfrentará a Pumas, y el vencedor de ese encuentro se medirá con el perdedor del primer duelo para definir al octavo clasificado. Así quedarán determinados los ocho clubes que buscarán el título del torneo, en una fase final que promete duelos de alto nivel y varias rivalidades directas.

Cuadro de enfrentamientos

Fase Enfrentamiento

Play-In A Tijuana (7°) vs. FC Juárez (8°)

Play-In B Pachuca (9°) vs. Pumas UNAM (10°)

Cuartos 1 Toluca (1°) vs. ganador del Play-In B o perdedor del A

Cuartos 2 Tigres (2°) vs. ganador del Play-In A

Cuartos 3 Cruz Azul (3°) vs. Chivas (6°)

Cuartos 4 América (4°) vs. Monterrey (5°)