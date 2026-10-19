Gilberto Mora ya vale lo que ‘Chicharito’ valía a los 28 años

Karla Villegas Gama

Gilberto Mora cumplió 18 años y, con ello, se abrió la posibilidad de dar el salto a Europa, tal como lo hizo Javier Hernández. Sin embargo, hay una diferencia importante: el juvenil ya está cotizado en 25 millones de euros, cifra que ‘Chicharito’ alcanzó hasta los 28 años.

Hernández ya estaba consolidado en Europa cuando alcanzó su máxima valoración. En 2016 militaba en el Bayer Leverkusen, donde había recuperado su protagonismo y su capacidad goleadora.

En cambio, Mora es uno de los referentes de Xolos y de los futbolistas jóvenes más destacados de la Liga MX. En el Apertura 2026 registra cinco goles y una asistencia en siete partidos.

El camino a los 25 millones Imago7

‘Chicharito’ debutó con Guadalajara en el Apertura 2006, precisamente a los 18 años. Durante su primera etapa con las ‘Chivas’ jugó 80 partidos y marcó 29 goles.

Su desempeño lo llevó al Manchester United. En la temporada 2010/11 su valor en el mercado había pasado de 125 mil euros a 8 millones.

Con los ‘Red Devils’ fue una sensación partiendo de la banca y en cuatro campañas registró 152 partidos y 59 goles. Cabe señalar que en la 2014/15 jugó a préstamo con el Real Madrid, donde sumó 33 encuentros y 9 anotaciones.

En su paso con el Manchester United llevó su valor hasta los 22 millones de euros (2012/13), pero en 2015, cuando llegó al Leverkusen, cayó hasta los 10 MDE.

¿Cómo fue el primer año de 'Chicharito' Hernández de vuelta en la Liga MX?

Su llegada a la Bundesliga impulsó nuevamente su cotización y le permitió recuperar su capacidad goleadora. Para octubre de 2016 ya tenía 33 goles en 53 partidos y consiguió su máxima valoración de mercado.

Del otro lado, Mora debutó con Xolos a los 15 años y un valor en el mercado de 1 millón de euros.

Desde entonces, su desempeño en el torneo mexicano ha sido sobresaliente: 62 partidos, 15 goles y tres asistencias, y todo ello se ha reflejado en un alza de 24 MDE.

‘Chicharito’ vs Mora Mexsport



En la temporada 2026/27, Mora registra mejores números en recuperaciones, intercepciones y despejes que Hernández de agosto a octubre en la Bundesliga 2016/17. El juvenil tiene un 82% de éxito en acciones defensivas, contra el 69% de ‘Chicharito’.

El mediocampista también destaca en la precisión de sus pases, con un 85% frente al 73% del delantero, así como en la efectividad de sus entregas en campo rival: 84% contra 73%.

En ataque, Mora promedia 0.67 goles por partido, mientras que Hernández registra 0.56. El jugador de Tijuana también tiene una mayor efectividad en sus acciones ofensivas (71% contra 63%) y en la conversión de goles (44% frente a 28%).

Sin embargo, ‘Chicharito’ supera al juvenil en duelos aéreos ganados (2.22 contra 0.17 por encuentro), jugadas de gol (1.67 frente a 1.33) y tiros al arco (1.11 contra 1).

Europa a la vista Mexsport

‘Chicharito’ jugó en dos de los clubes más históricos de Europa, Manchester United y Real Madrid. Por su parte, Mora ha sido vinculado con equipos como Arsenal, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Milan, Napoli y Paris Saint-Germain, aunque no se han confirmado negociaciones con esas instituciones.

Su agente, Rafaela Pimenta, ha reconocido el interés de distintas ligas, pero ha pedido paciencia respecto al futuro del juvenil y recordó que su salida podría concretarse hasta el mercado de invierno de 2027.

Mora ya igualó la máxima cotización de ‘Chicharito’, pero todavía tiene por delante el desafío de consolidarse en Europa, donde Hernández construyó buena parte de su carrera.

Todas las estadísticas pertenecen a Comparisonator.