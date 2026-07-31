"Chivas me dejó solo": 'Chicharito' Hernández contó toda su verdad

Enrique Gómez

Lejos de retractarse por haber dicho que en Chivas se le drenaron sus ganas de jugar futbol, ‘Chicharito’ Hernández explicó por qué se sintió así y lamentó que se le criticara por compartir su sentir.

Lo extraño es que Javier insistió en que sus palabras se sacaron de contexto, cuando, de hecho, el video de 10 minutos que subió a su canal de YouTube fue para ahondar en esas declaraciones originales, donde también explicó brevemente los problemas personales que lo llevaron a vivir una etapa decepcionante en lo deportivo y en lo personal.

“Fueron dos años muy difíciles, muy complicados y donde siento que, en muchos momentos negativos, el club -no la afición y no la gente- me dejó solo para que yo absorbiera lo negativo, no solo por mi falta de rendimiento, sino que prácticamente la narrativa era que todo lo negativo que le estaba pasando a Chivas, dentro y fuera del campo, era por mi culpa”, compartió Hernández, luego del revuelo que causó la conferencia de prensa de su presentación con el Atlético Dallas, donde recuperó sus ganas de jugar.

“Cuando llego a México, llevaba muchos años estando lejos de mis hijos. Esa culpa y ese enojo conmigo mismo terminaron afectándome en mi cuerpo y en mi mente y obviamente en mi rendimiento”, agregó Javier, quien en todo momento reconoció que su pésimo aprovechamiento en la cancha (cuatro goles en cuatro torneos) fueron su responsabilidad y consecuencia de problemas personales y físicos.

“No fue solamente Chivas, no fue únicamente una lesión o un penal fue la suma de frustraciones, problemas, personales, errores míos, cansancio y situaciones deportivas. Chivas fue el lugar donde todo eso terminó por alcanzarme, a pesar de eso estoy agradecido”, sentenció el jugador de 38 años.

‘Chicharito’, máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, tuvo una etapa inimaginablemente mala con el Guadalajara, pues además de las desventuras que se vieron en la cancha, el jugador también lo pasó mal. Ni el más pesimista hubiera presupuestado una relación así.