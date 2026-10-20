José Mourinho siendo Mourinho: "Tenemos un árbitro que no está para bromas"

Héctor Cantú

José Mourinho va recuperando, de apoco, ese verbo polémico que le llevó a ser considerado como el mejor candidato para dirigir al Real Madrid.

En medio de una batalla abierta ante las polémicas decisiones arbitrales en La Liga, ‘Mou’, fiel a su estilo, ha aprovechado la designación arbitral en la Champions League para dejar un mensaje que ha resonado en España.

"Tenemos un árbitro el miércoles que no está para bromas, de una calidad y una personalidad altísima. Da la sensación, de lo bueno que es y la personalidad que tiene, que el VAR no va a tener un papel importante en el partido. Estoy muy contento por tener un árbitro como Kóvacs en un partido importante", aseguró en conferencia de prensa previa al partido.

Vinícius Júnior recupera la sonrisa en la Champions League

Mourinho sabe que no puede lanzar una crítica directa al trabajo de los árbitros en España por reglamento y porque el fin de semana se enfrentará al Barcelona, equipo que bajo la óptica merengue, ha sido beneficiado por los árbitros de La liga.

Sobre el partido ante el RB Leipzig, José fue enfático al asegurar que falta mucho torneo por jugar y que, ahora, sería un error fijarse como objetivo el ganar la Champions.

“Es muy pronto. El Real Madrid, ahora, no tiene el objetivo de ganar la 'Champions', el objetivo ahora es clasificar. Después, si llegamos a los puntos que nos permiten la clasificación, viene el segundo objetivo, que es evitar el 'play-off', dos partidos que te meten en la situación de 'knock-out', agregó.

Mourinho finalizó asegurando que llegó al Real Madrid no con un objetivo de tiempo planteado a futuro, sino con el deseo de trabajar arduamente todos los días para llevar al equipo blanco a una buena posición.