Vinícius Júnior y un nuevo desplante a Mourinho en el peor momento

Héctor Cantú

Vinícius Júnior volvió a quedar en el centro de la polémica durante el partido de Champions League en el que el Real Madrid remontó ante la Roma con tres goles en siete minutos.

El brasileño, quien comenzó como titular, tuvo una actuación discreta y completó apenas 12 pases durante los minutos que permaneció en el campo.

Además, una mala decisión al intentar un pase de tacón provocó una pérdida de balón que terminó en un contragolpe y en el segundo gol del conjunto italiano, complicando todavía más el encuentro para los ‘Merengues’.

? CABREO de VINICIUS al ser SUSTITUIDO. ? Lo estamos viendo ahora en #ElChiringuitoenCuatro. https://t.co/1iRQ91fQO5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2026

Vinícius, quien horas antes del partido se enteró de la sanción que deberá cumplir en La Liga, fue sustituido al minuto 56 por su compatriota Endrick. Visiblemente molesto, el delantero se dirigió al banquillo y cuestionó la decisión de José Mourinho, una reacción que no agradó al entrenador.

“Es normal que Vini se moleste. No me gusta que tire la botella y su enfado, pero es normal la frustración de un jugador importante que después del partido estaba muy feliz con la victoria de su equipo”, explicó Mourinho en conferencia de prensa.

Los rostros que deja el Real Madrid cuando remonta en siete minutos

Por su parte, el brasileño también se pronunció sobre su sustitución:

“No, es normal. Quiero jugar todos los partidos y todos los minutos, pero yo estoy aquí para ayudar al equipo y a veces hay que salir para dar lugar a otros jugadores que puedan cambiar la dinámica del equipo”, señaló Vinícius.

Dos horas antes del encuentro ante la Roma, el delantero se enteró de que había sido suspendido por cuatro partidos en La Liga, una sanción que le impedirá disputar el primer Clásico de la temporada ante el Barcelona.