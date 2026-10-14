Jose Mourinho estalla por la sanción a Vinícius Júnior

EFE

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, cuestionó este miércoles, antes del partido contra el Roma, por qué el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo pública la sanción a Vinícius Júnior, que se perderá el clásico, a escasas dos horas de comenzar el encuentro de Liga de Campeones.



"Pienso que la pregunta es al comité: "Por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento?. Si tú haces la pregunta es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta", dijo en declaraciones al micrófono de Movistar Plus.

Vinícius Jr. pasó del festejo a la furia en un minuto

"Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid, y no olvidar que el Real Madrid es un club español", agregó.

El delantero brasileño del Real Madrid tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal por tirar del pelo a un rival y sus protestas posteriores al árbitro, por lo que se perderá el clásico contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo día 25.