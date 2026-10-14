Demoledora la racha goleadora del Real Madrid sobre la Roma

Héctor Cantú

Después de ocho años, Real Madrid y Roma volverán a verse las caras en la UEFA Champions League en un capítulo más de una rivalidad marcada por el dominio reciente del conjunto español.

Mientras los ‘Merengues’ llegan con la necesidad de ganar para evitar que aumenten las dudas sobre el proyecto de José Mourinho, tras una semana complicada, el equipo italiano regresa al torneo con una racha invicta que buscará prolongar.

La Roma no conoce la derrota en lo que va de la temporada con un saldo de cuatro victorias y dos empates en la Serie A, además de una igualdad en la Champions League. Sin embargo, el Real Madrid intentará poner fin a ese buen momento.

Para conseguirlo, el conjunto español tiene a su favor los antecedentes recientes, que reflejan un dominio contundente sobre el equipo de la capital italiana.

La Roma ha perdido sus últimos cuatro enfrentamientos ante el Real Madrid, pero hay un dato todavía más preocupante para sus aspiraciones: no consiguió marcar un solo gol en esos encuentros.

La última vez que el conjunto italiano anotó ante los ‘Merengues’ fue en marzo de 2008, cuando Iker Casillas todavía defendía la portería blanca. En aquella ocasión, los tantos de Rodrigo Taddei y Mirko Vučinić le dieron la victoria al equipo visitante.

Aquel triunfo es uno de los tres que registra la Roma frente al Real Madrid, que se ha impuesto en ocho ocasiones, tres de ellas en el Santiago Bernabéu donde la Roma ha obtenido dos victorias.

El conjunto español llega al encuentro en la cuarta posición de La Liga, a seis puntos del líder Barcelona. Por su parte, la Roma ocupa el tercer puesto de la Serie A, a solo dos unidades del Inter, que encabeza la clasificación.