¿Existen los triunfos que duelen?, pregúntenle al Real Madrid

Hiram Marín

Real Madrid sigue mostrando muchas carencias de medio campo para adelante y este sábado, aunque derrotó 1-0 al Villarreal, realmente le costó trabajo vencer la portería rival y mantener el resultado, sobre todo por haber terminado con 10 hombres.

La desventaja numérica se dio precisamente cuando el conjunto Merengue había logrado marcar el segundo gol, pero el VAR determino que Viny le había jalado el cabello previamente a Nathan Saliba.

Vino entonces la expulsión para el brasileño, quien reclamo sobremanera al árbitro al grado de ser frenado por sus compañeros, el 2-0 se anulaba y Villarreal tenía cierta esperanza para empatar.

Pero el equipo de Jose Mourinho logró acomodar las piezas y mantener la ventaja que había llegado por conducto del marfileño Yan Diomandé a los 63’.

Real Madrid con este triunfo se coloca a 1 punto del Atletico de Madrid y a 6 del líder Barcelona y si bien el título de Liga comienza a parecer lejano por el dominio azulgrana, acortar la distancia por medio de triunfos siempre será la mejor opción.