Por jalar el pelo, Vinícius Junior se perderá el partido contra el Barcelona

Redacción FOX Deportes

Tan mal se vio el jalón de pelo que propinó Vinícius Junior que La Liga de España decidió imponerle un fortísimo castigo que lo llevará a perderse el Clásico contra el Barcelona y tres partidos más.

Cuatro partidos de suspensión para el jugador del Real Madrid tras la tarjeta roja que recibió en el partido pasado contra el Villarreal, donde el conjunto blanco ganó por marcador de 1-0.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Futbol castigó al delantero brasileño por los incidentes antes y después de su expulsión en el minuto 73. La RFEF justificó los cuatro partidos de suspensión contra el madridista "por tirar del pelo" a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras ver la roja.

⛔️?? Vinícius fue SUSPENDIDO POR CUATRO PARTIDOS y SE PIERDE EL CLÁSICO vs Barça. pic.twitter.com/UOU5A6uWkR — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 14, 2026

De esta forma, ‘Vini’ se perderá el partido del próximo fin de semana contra el Sevilla, el Clásico contra el Barcelona del 25 de octubre (Jornada 10), así como las siguientes jornadas ligueras ante el Racing en Santander el 1 de noviembre y el duelo en Mestalla contra el Valencia de Jaiver Aguirre el día 7. Por suerte, el jugador sí podrá jugar los partidos de la Champions League.

Vinícius perdió la cabeza en el duelo pasado y en realidad ha tenido una temporada muy complicada con solo un gol y tres asistencias. De hecho, lleva más amonestaciones que goles en esta temporada, algo que parece inaceptable para un jugador valorado en 130 millones de euros.

El brasileño ha ido perdiendo minutos con cada partido en La Liga y ahora en definitiva no verá ninguno en los próximos partidos.