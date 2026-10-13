Barcelona, 10 victorias y 43 goles, pero "los títulos se ganan en junio"

Enrique Gómez

Esas 10 victorias en 10 partidos con 43 goles anotados son impactantes, pero tan solo pertenecen a la primera parte de la temporada y de eso es muy consiente el técnico del Barcelona.

Hansi Flick se dijo “orgulloso” de su Futbol Club Barcelona, pero admitió que el objetivo no se definirá hasta mediados del próximo año, por lo que es poco menos que insuficiente lo que ha hecho su equipo en este comienzo de campaña, donde lleva paso perfecto en La Liga de España (ocho victorias) y en la Champions League (dos triunfos) goleando constantemente.

“El futbol puede cambiar muy rápido, pero estamos orgullosos y contentos por el momento que estamos pasando. Al final nuestra ambición es ganar títulos. Ahora no hemos ganado nada, los títulos se ganan en junio”, dijo el entrenador alemán tras la victoria 4-1 sobre el Galatasaray en la segunda jornada de la Champions League, torneo que arrancó con un 5-1 sobre el Feyenoord.

Ni el infierno del Galatasaray pudo frenar al Barcelona El equipo culé llegó a 10 victorias con remontada incluida ante el Galatasaray

“En el segundo tiempo hemos dominado, y estoy muy contento de lo que he visto”, comentó acerca de la remontada como visitante en Turquía, que incluyó tres goles en el complemento y dos asistencias de Lamine Yamal, protagonista, aunque no pudo marcar, como sí lo hicieron Joao Cancelo (43’), Fermín López (50’), Anthony Gordon (53’) y Karim Adeyemi (65’).

“Lamine Yamal está muy bien físicamente y disfruta jugando al futbol, como hemos visto en el segundo tiempo. Es especial tener a un jugador así a este nivel y que cambia los partidos de esta manera”, dijo en torno al campeón del mundo de 19 años, firme candidato al Balón de Oro.

A la fase de liga de la Champions League le restan seis partidos, el campeonato español se definirá hasta dentro de 30 jornadas, mientras que la Copa del Rey todavía ni siquiera inicia para el Barcelona, así que por más asombrosos que sean los números, los títulos siguen estando casi igual de lejos que al principio.