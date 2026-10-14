Ni el infierno del Galatasaray pudo frenar al Barcelona

Héctor Cantú

El Barcelona ha logrado mantener su paso perfecto en la temporada luego de vencer al Galatasaray de Turquía por 4-1 en la segunda jornada de la fase de la Liga de la UEFA Champions League.

El equipo de Hansi Flick tuvo que reinventarse y superar un susto serio para sumar tres puntos y aceitar de nueva cuenta la maquinaria culé que parece no tener freno.

GALATASARAY OPEN THE SCORING ? Rafael Leão does brilliantly to find Aleksey Batrakov who fires in via the aid of a deflection ?? https://t.co/oIqm0C9c3F — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 13, 2026

El ‘Gala’ logró adelantarse en el tanteador y hacer soñar a su afición con una sorpresa gracias a la notación de Leksey Batrakov. Minutos después apareció un segundo gol para el cuadro turco que terminó siendo anulado por fuera de lugar con ayuda del VAR.

En las dos anotaciones del Galatasaray hubo infortunio por parte del Barcelona, pues Joao Cancelo y Gerard Martín terminaron desviando los envíos con rumbo a su propia puerta.

Antes de que terminara el primer tiempo llegó el tanque de oxígeno del Barcelona que no contó con la presencia de Raphinha. Cancelo envió la pelota al fondo de las redes para empatar el marcador.

En la segunda mitad, el equipo de Hansi Flick redobló esfuerzos y dominó a placer el encuentro.

En tres minutos, con dos jugadas magistrales de Lamine Yamal, terminó dando la vuelta al tanteador.

Lamine Yamal that is SENSATIONAL ? Barcelona's superstar provides two incredible assists for Fermín López and Anthony Gordon as Barcelona complete the comeback ? Watch the #UCL on @ParamountPlus ? https://t.co/QiOU23XtTF — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 13, 2026

Primero apareció Fermín López con un cabezazo preciso luego de un pase milimétrico de la joya del Barcelona. Después Anthony Gordon, quien disparó dentro del área para poner la cereza del pastel a una jugada ‘mágica’ de Yamal que incluyó una rabona para controlar el balón.

La fiesta no podía estar completa sin la presencia de Karim Adeyemi, quien entró de cambio para sellar la goleada del equipo culé con un remate poderoso de izquierda, luego de un mal control de Gabriel Jesus que sirvió como asistencia.

El Barcelona llegó a 10 victorias en la presente campaña en igual número de partidos disputados tanto en Champions League como en el torneo doméstico.