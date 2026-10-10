Mi primer gol con el Barcelona me da confianza: Anthony Gordon

EFE

El delantero inglés Anthony Gordon aseguró que marcar este sábado ante el Getafe (3-0) su primer gol con la camiseta del Barcelona le dará "confianza" con vistas al futuro.

En declaraciones posteriores al encuentro, el delantero agradeció el apoyo de la afición del Spotify Camp Nou en la celebración del tanto con el que su equipo abrió el triunfo contra el conjunto azulón en el minuto 2 de partido .

"Esto viene bien para mi confianza, noté el cariño de la afición en la celebración del gol. El equipo siempre es lo primero. Si no la pelota entra, no pasa nada, me voy tranquilo a dormir porque sé que al final los goles acaban llegando", ha agregado.

Gordon ha celebrado "el gran inicio de temporada" del Barcelona, que suma un total de ocho victorias en La Liga, pero ha instado a sus compañeros a no confiarse y a seguir "metiendo goles y defendiendo bien" en los próximos partidos.