Héctor Cantú
Lamine Yamal, el capitán más joven que ha tenido el Barcelona en su historia
El juvenil no se cansa de romper récords con el equipo de la Ciudad Condal
Lamine Yamal sigue rompiendo récords históricos a diestra y siniestra con el Barcelona, y el duelo ante el Feyenoord en la Champions League no fue la excepción.
El flamante campeón del mundo con España atraviesa un gran momento. El pasado fin de semana marcó un doblete y, apenas unos días después, impuso un nuevo récord en la historia del club.
? El BARÇA se luce en CHAMPIONS.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 9, 2026
Su manita al Feyenoord, ahora en #ElChiringuitoenCuatro. pic.twitter.com/Yy2kcsbdRA
Lamine Yamal, quien ha sido nominado al Ballon d'Or 2026, se convirtió en el capitán más joven en la historia del Barcelona.
Con 19 años y 58 días, el español portó por primera vez el gafete que lo acreditó como capitán del conjunto ‘Blaugrana’ durante el partido de la fase de liga de la Champions League ante el Feyenoord.
Tras la salida de Raphinha al minuto 71, Lamine recibió el gafete de capitán. Ocho minutos después marcó su primer gol de tiro libre y, más tarde, puso la asistencia para el último tanto de su equipo.
No hay parangón para lo que ha construido Lamine Yamal con el Barcelona, y eso que su historia apenas comienza.
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