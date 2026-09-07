Lamine Yamal, el capitán más joven que ha tenido el Barcelona en su historia

Héctor Cantú

Lamine Yamal sigue rompiendo récords históricos a diestra y siniestra con el Barcelona, y el duelo ante el Feyenoord en la Champions League no fue la excepción.

El flamante campeón del mundo con España atraviesa un gran momento. El pasado fin de semana marcó un doblete y, apenas unos días después, impuso un nuevo récord en la historia del club.

? El BARÇA se luce en CHAMPIONS.



Su manita al Feyenoord, ahora en #ElChiringuitoenCuatro. pic.twitter.com/Yy2kcsbdRA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 9, 2026

Lamine Yamal, quien ha sido nominado al Ballon d'Or 2026, se convirtió en el capitán más joven en la historia del Barcelona.

Con 19 años y 58 días, el español portó por primera vez el gafete que lo acreditó como capitán del conjunto ‘Blaugrana’ durante el partido de la fase de liga de la Champions League ante el Feyenoord.

Lamine Yamal supera el medio centenar de goles

Tras la salida de Raphinha al minuto 71, Lamine recibió el gafete de capitán. Ocho minutos después marcó su primer gol de tiro libre y, más tarde, puso la asistencia para el último tanto de su equipo.

No hay parangón para lo que ha construido Lamine Yamal con el Barcelona, y eso que su historia apenas comienza.