Lamine Yamal apunta alto: "La Champions League es el gran objetivo"

Reuters

El delantero del Futbol Club Barcelona Lamine Yamal dijo el martes que ganar la Liga de Campeones es su principal motivación esta temporada y que se siente orgulloso de ser uno de los capitanes del club a una edad tan temprana.

El entrenador Hansi Flick dijo el sábado que Lamine, de 19 años, es uno de los tres capitanes elegidos por sus compañeros junto a Eric García y Frenkie de Jong, mientras que el propio técnico alemán escogió a Raphinha y Pedri.

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"Es el gran objetivo, no hay más motivación. Estamos todos motivados. La tenemos en la cabeza. Es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado, (Anthony) Gordon, Rodri, (Karim) Adeyemi, Joao (Cancelo)...", declaró Lamine en una rueda de prensa.

Tradicionalmente, el grupo de capitanes seleccionados está formado por los miembros más experimentados del equipo, por lo que la elección del joven fue una sorpresa, ya que es el quinto en la línea de sucesión para llevar el brazalete de capitán.

El récord del jugador más joven del Barcelona en hacerlo lo ostentaba Bojan Krkic en 2010, con 20 años y 56 días.

"Es un orgullo ser capitán del Barça con 19 años. Es de agradecer a mis compañeros que me elijan. Tengo 19 años pero quiero estar a la altura. Estoy contento. Me hace sentir responsable. Daré lo mejor para el equipo", afirmó Lamine.

El club azulgrana espera poner fin esta temporada a una sequía de 11 años en la Liga de Campeones. Estuvo a un paso de lograrlo en 2025, cuando perdió la semifinal ante el Inter de Milán tras la prórroga.

Su andadura europea comienza el miércoles contra el Feyenoord en el Camp Nou.