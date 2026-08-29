Doblete de récord para Lamine Yamal en el futbol europeo

Redacción FOX Deportes

Con el doblete conseguido frente a Rayo Vallecano, Lamine Yamal llegó a 51 goles con Barcelona en todas las competiciones y se convirtió en el jugador más joven en la historia de las cinco grandes ligas europeas en superar el medio centenar de tantos.

? Lamine Yamal se convierte en el jugador más joven de la historia de las cinco grandes ligas en alcanzar los 5️⃣0️⃣ goles, superando los registros de Haaland y Mbappé pic.twitter.com/fJwUSBaXzG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2026

Así lo confirmó Barcelona, que destacó que, con 19 años y 49 días, el catalán también es el futbolista más joven en la historia del club en superar los 50 goles.

Ante Rayo Vallecano, el extremo español marcó el segundo tanto de su equipo con un zapatazo que entró por la escuadra y volvió a aparecer al minuto 90 para cerrar la goleada con un disparo colocado a la base del poste.

Yamal se convirtió así en el futbolista más joven entre La Liga, Premier League, Ligue 1, Serie A y Bundesliga en alcanzar los 50 tantos. Superó a Kylian Mbappé, quien llegó a esa cifra con 19 años y 241 días, y a Erling Haaland, que lo consiguió con 20 años y 196 días.