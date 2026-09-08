Hans Flick impulsa a Lamine Yamal rumbo al Ballon d'Or

Redacción FOX Deportes

Hans Flick aseguró tras la victoria del Barcelona frente al Feyenoord en la Champions League que Lamine Yamal “merece ganar el Ballon d'Or”, pues considera “excepcional” lo que hace en la cancha y cree que “lo demuestra en cada partido”.

Suma y sigue ⚽️?️?️ pic.twitter.com/h9wP83SbMk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2026

El técnico alemán también señaló que Raphinha y Pedri “deberían estar en la lista” de nominados al premio al mejor futbolista del mundo, ya que ambos “son demasiado buenos para no estar” considerados.

Lamine Yamal sí aparece entre los nominados al Ballon d'Or y cuenta con argumentos para competir por el premio. Además de su talento y sus actuaciones, el título de liga con Barcelona y ganar el Mundial 2026 con la Selección Española sostienen su candidatura.

La gala para conocer al mejor futbolista del mundo se llevará a cabo en Londres el 26 de octubre. Entre los favoritos también aparecen Kylian Mbappé y Khvicha Kvaratskhelia.