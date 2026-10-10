Barcelona sigue imparable y ahora la víctima fue Getafe

Redacción FOX Deportes

Barcelona extendió su paso perfecto en La Liga tras imponerse con autoridad por 3-0 al Getafe en la octava jornada del campeonato. Los dirigidos por Hansi Flick sumaron su octava victoria consecutiva del torneo en el Spotify Camp Nou, confirmando su excelente momento futbolístico e imponiendo condiciones desde los primeros minutos del compromiso.

La gran novedad de la jornada fue el estreno goleador del atacante inglés Anthony Gordon con la camiseta azulgrana, quien madrugó al conjunto visitante al mandar el balón a las redes apenas al segundo minuto de juego.

Posteriormente, el delantero brasileño Gabriel Jesus amplió la ventaja cerca de la media hora de partido, mientras que el defensor francés Jules Koundé selló el marcador definitivo durante la segunda mitad.

Con esta sólida actuación, el cuadro catalán mantuvo el control absoluto de las acciones de principio a fin, desplegando un juego fluido y dominante ante un rival que ofreció poca respuesta defensiva.

Los locales administraron los tiempos del partido con solvencia e incluso generaron varias oportunidades adicionales que hicieron méritos para que la diferencia en el marcador terminara siendo más abultada.

Top of the table. pic.twitter.com/PVktp9sGqg — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 10, 2026

Gracias a este importante triunfo, el Barcelona se afianza firme en la cima de la tabla de posiciones tras alcanzar los 24 puntos de 24 posibles en la temporada. Esta impecable racha le permite tomar una renta de tres unidades de ventaja sobre su más cercano perseguidor en la clasificación, con lo que consolida su candidatura al título de Liga en este arranque del certamen.