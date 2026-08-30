Gabriel Jesus es el delantero elegido por Barcelona

Oscar Sandoval

Barcelona acelera en las últimas horas del mercado de transferencias por el fichaje de Gabriel Jesus. El delantero se convirtió en la alternativa después de que el club no pudiera concretar la llegada de Julián Álvarez, quien era la primera opción de la directiva para reforzar el ataque esta temporada.

Se espera que el brasileño aterrice este lunes en España para realizar los exámenes médicos y sellar su transferencia al Camp Nou antes del cierre de registros, a cambio de una cantidad cercana a los 10 millones de euros más variables, según la agencia EFE.

Gabriel Jesus, que termina contrato con Arsenal el 30 de junio de 2027, disputó 27 partidos y anotó seis goles después de recuperarse de una lesión del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El problema físico, sufrido en 2025, le impidió tener regularidad durante el último año futbolístico.

De acuerdo con el diario Sport, el atacante de 29 años firmaría por dos temporadas, con opción a una más y la operación estaría avanzada por lo que podría anunciarse en las próximas horas.