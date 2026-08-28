Julián Álvarez no entrena y queda fuera ante Sevilla

Redacción FOX Deportes

Julián Álvarez sumó su tercer día consecutivo sin entrenar con el Atlético de Madrid y quedó fuera de la convocatoria para enfrentar al Sevilla.

El delantero busca salir de la entidad en este mercado de transferencias para fichar por el Barcelona; sin embargo, los dirigentes le han comunicado que no le permitirán ir al club catalán ni al Real Madrid.

Sobre la situación del jugador, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó en conferencia de prensa:

“Desde el momento que vuelva a entrenar Julián con nosotros, le daremos todo lo que le dimos siempre para que se sienta importante, como lo es para nuestro equipo y no hay mucho más”.

Álvarez jugó su primer partido de la temporada el 23 de agosto en el empate frente al Villarreal y al término del encuentro fue silbado por la afición que asistió al Estadio Metropolitano.