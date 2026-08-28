Julian Álvarez solo quiere salir con destino al Barcelona

Héctor Cantú

El caso de Julián Álvarez parece tener solamente dos salidas: permanecer en el Atlético de Madrid pese a su deseo de marcharse o jugar con el Barcelona.

Aunque en las últimas horas el Arsenal se habría sumado a las negociaciones, los ‘Gunners’ no serían una opción contemplada por el delantero argentino.

Así lo reveló Josep Pedrerol en El Chiringuito. De acuerdo con el comunicador español, el propio entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, llamó a Álvarez para expresarle personalmente su deseo de incorporarlo a su proyecto.

Sin embargo, ‘La Araña’ no habría atendido la llamada, una decisión que, según la versión de Pedrerol, reforzaría su intención de salir rumbo al Barcelona.

La situación se complica porque el Atlético de Madrid contemplaba como opción para su salida un regreso a la Premier League, competición a la que el argentino no quiere volver, según Pedrerol.

? EXCLUSIVA de @jpedrerol ?



? "ARTETA llamó a JULIÁN... y NI LE COGIÓ EL TELÉFONO".



? "El Barça confía en que Gil Marín se coma el orgullo... y les venda a Julián". pic.twitter.com/FwcHFf4TPH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2026

Así, los ‘Colchoneros’ quedan entre la espada y la pared: mantener a un Álvarez descontento, con los riesgos que ello implica, o ceder ante la ofensiva del Barcelona. El presidente del conjunto catalán, Joan Laporta, ha expresado que mantendrán su última oferta a la espera de que el club de la capital española dé el sí definitivo.