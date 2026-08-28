El Barcelona insiste por Julián Álvarez: "Estamos muy interesados"

Redacción FOX Deportes

Joan Laporta, presidente del Barcelona, reconoció ante los medios oficiales del club el interés por fichar a Julián Álvarez.

El interés por el delantero ya es público, mientras el argentino ha manifestado su deseo de salir del Atlético de Madrid.

A cuatro días del cierre del mercado de fichajes en España, Laporta reconoció:

“Estamos muy interesados en el jugador, nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada y lo hacemos con todos los respetos hacia el Atlético de Madrid”.

Según Laporta, Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, rechazó la operación porque el club no cuenta con un sustituto para el argentino.

Sin embargo y de acuerdo con medios ingleses, los ‘Colchoneros’ recibieron una oferta del Arsenal por Álvarez y estarían dispuestos a negociar su salida al conjunto inglés.